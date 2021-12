Drittligaspiel in Duisburg nach Rassismus-Vorfall abgebrochen

Rassismus im Fußball - Experten fordern mehr Vielfalt

Es gibt sie noch immer: Rassistische Sprüche in Fußballstadien – auch wenn sie in den vergangenen Jahren seltener geworden sind. Experten sehen eine Lösung: mehr Aufklärung, mehr Diversität auf den Zuschauerrängen, aber auch in den Führungsebenen. | mehr