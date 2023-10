Das gaben die Duisburger am Sonntagmorgen bekannt. " Wir sehen unterschiedliche Gründe in der Bewertung der aktuellen sportlichen Situation und haben damit verbunden auch unterschiedliche Ansichten in der künftigen sportlichen Ausrichtung, um den MSV wieder auf die Erfolgsspur zurück zu bringen ", erläutert der Vorstandsvorsitzende Ingo Wald auf der Webseite der Zebras.