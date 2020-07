Sportdirektor Grlic: "Gewisse Leere ist da"

Doch die erhoffte Schützenhilfe von 1860 München, das 0:2 (0:0) gegen Duisburg-Konkurrent Ingolstadt verlor, blieb aus. Sportdirektor Ivica Grlic gab nach der Partie im WDR einen Einblick in die MSV-Gefühlswelt: "Die Enttäuschung ist groß. Wenn man so lange oben steht, möchte man natürlich aufsteigen."

Er zog Bilanz: "Wir haben in den letzten Wochen zu viele Punkte hergeschenkt und hatten Pech mit verletzten Spielern." Es sei nun "eine gewisse Leere" da, doch Duisburg werde "in der neuen Saison wieder angreifen." Es bleibt den Duisburgern Platz fünf als Trost, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt.

Weinkauf verschätzt sich - Latte rettet

Dass das Spiel gegen die im grauen Mittelfeld rangierenden Unterhachinger ein hartes Stück Arbeit werden würde, bekam der MSV früh zu spüren. Duisburg-Torhüter Leo Weinkauf verschätzte sich nach einer verzogenen Hereingabe von Moritz Heinrich - der Ball klatschte auf die Latte (4.). Engin vergab wenig später die erste Schusschance des MSV im Strafraum (7.).

Engin lässt Duisburger Hoffnung aufleben

Haching war bemüht, Duisburg mit schnellem Umschaltspiel zu überrumpeln. Die Meidericher versuchten ebenfalls, zielstrebig nach vorne zu agieren - wenngleich Duisburg es aber auch überlassen wurde, das Spiel zu machen. Auf einmal lag dann der Ball im Netz, Vincent Vermeij hatte nach Ecke von Moritz Stoppelkamp eingeköpft. Aber Schiedsrichter Florian Heft entschied auf Stürmerfoul (12.). Es mangelte gegen lauffreudige Hachinger in Hälfte eins zunächst noch an letzter Konsequenz und Präzision.

Stoppelkamp und Karweina vergaben vor der Halbzeitpause erst eine vielversprechende Doppelchance (38.), doch in der Nachspielzeit dann doch großer Jubel bei den "Zebras": Engin blieb nach Zuspiel von Karweina im Sechzehner eiskalt und traf zum 1:0 (45.+2). Damit zog der MSV in der Blitztabelle zwischenzeitlich an Ingolstadt vorbei, das sich im Topspiel gegen 1860 München zu einem torlosen ersten Durchgang mühte, und belegte nach 45 Minuten den umkämpften Relegationsplatz.

MSV Duisburg erhöht - und muss zittern

Kurz nach Wiederanpfiff fiel der MSV, der auf Schützenhilfe von München angewiesen war, jedoch wieder hinter den FCI zurück, der im Parallelspiel gegen 1860 in Führung ging. Viel änderte sich an der Maßgabe für Duisburg dabei nicht - der eigene Sieg gegen Haching war Grundvoraussetzung für alle Hoffnungen auf die Relegation.

Karweina wurde früh in Hälfte zwei von Engin bedient und erhöhte auf 2:0 (54.) für die "Zebras", die nun deutlich stärker wurden. Vermeij musste nach einer guten Stunde runter und wurde durch Petar Sliskovic ersetzt, der sogleich für das dritte Duisburger Tor des Tages sorgte (67.), wieder assistierte Engin. Stoppelkamp versenkte in der Folge noch einen direkten Freistoß ansehnlich zum 4:0 (72.). Doch aufgrund des Ingolstädter Sieges wurde die MSV-Offensivfreude letztendlich nicht belohnt.