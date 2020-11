Verl und 1860 trennen sich Unentschieden

Das Spiel des SC Verl gegen 1860 München wurde eine halbe Stunde später angepfiffen als geplant, weil die Münchner Probleme bei der Anreise hatten. Am Ende stand es in der Paderborner Benteler-Arena 1:1 (1:1). Stefan Lex brachte die Münchner nach 20 Minuten per Kopf in Führung. Christopher Lannert glich in der 39. Minute aus. Die Verler haben es damit verpasst, die Münchner in der Tabelle zu überholen und in die Spitzengruppe der 3. Liga vorzustpßen. Mit nun 17 Punkten stehen die Verler auf dem sechsten Tabellenplatz. 1860 springt dagegen mit 19 Punkten auf Rang drei.

Es war ein kampfbetontes Spiel, in dem beiden Mannschaften Probleme hatte, einen Rhythmus zu finden. Erst nach 20 Minuten löste sich der Knoten, als Lex 1860 in Führung brachte. Verl zeigte jedoch eine gute Reaktion und glich noch vor der Pause durch Lannert aus (39.). In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spiel ausgeglichen mit vielen Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten. Münchens Dennis Erdmann kam dem Siegtreffer am nächsten, er traf jedoch nur die Latte (80.).