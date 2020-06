MSV Duisburg schwächelt auch gegen Jena

Leroy-Jacques Mickels setzte früh das erste Duisburger Ausrufezeichen. Mit Doppelpässen kombinierte er sich in den Strafraum und verfehlte das Ziel knapp. Der Tabellenführer gab den Ton an und ging auch in Führung. Vincent Vermeij kam nach einer Hereingabe von Tim Albutat sechs Meter vor dem Tor frei zum Kopfball - 1:0.

MSV verpasst es, Führung auszubauen

Dabei blieb es bis zur Pause, obwohl die Hausherren durch Ben Balla, Connor Krempicki sowie einen Freistoß von Moritz Stoppelkamp hätten nachlegen können. Die ausgelassenen Chancen rächten sich nach der Pause. Jena kam besser ins Spiel und durch Daniele Gabriele und Jannis Kübler zu ersten Chancen. Der Ausgleich fiel, als Tim Kircher nach einer Ecke im Strafraum Richtung MSV-Kasten abzog und Vermeij den Ball ins eigene Tor lenkte.

Dass Duisburg und Jena in der Tabelle 30 Punkte trennen, war in Hälfte zwei nicht mehr zu erkennen. Beide Teams hatten noch Chancen zum Siegtreffer, aber es blieb letztlich beim leistungsgerechten Remis.