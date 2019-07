Der MSV Duisburg steht nach seinem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga vor einem Neustart. Das Bundesliga-Gründungsmitglied läuft ab Samstag (20.07.2019/14 Uhr) zum vierten Mal in der 3. Liga auf. Auftaktgegner ist die SG Sonnenhof Großaspach.

Die letzte Saison will der Klub schnell abhaken: 18 Niederlagen in 34 Spielen bedeuteten den Abstieg als Tabellenletzter. Zudem stellten die Meidericher mit 65 Gegentoren die schlechteste Defensive der Liga. Dabei hatte das Team die Vorsaison auf Platz sieben abgeschlossen und zwischenzeitlich sogar an den Aufstiegsrängen geschnuppert.