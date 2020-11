Gino Lettieris Neuanfang mit dem MSV Duisburg

Die Reaktionen der Fans gehen über Verständnislosigkeit,Verwunderung, den Vorwurf der Einfallslosigkeit bei der Trainersuche bis hin zu freundlich gemeinten Aufmunterungen für Gino Lettieri. Der 53 Jahre alte gebürtige Schweizer ist nun schließlich das zweite Mal in Diensten des MSV Duisburg.

Von 2014 bis 2015 hatte der Fußballlehrer bereits die Verantwortung und führte sein damaliges Team recht überraschend aus einer schwierigen Tabellensituation aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga. In dieser Zeit gelang ihm in 59 Begegnungen ein Punkteschnitt von 1,56. Der zweitbeste Wert aller MSV-Trainer seit Peter Neururer (1,74), der von 2008 bis 2009 auf der Duisburger Bank saß.

Probleme außerhalb des Rasens

Die Trennung erfolgte dann aber doch recht schnell, weil der sportliche Erfolg in der höheren Liga - so schnell er kam - dann auch wieder ausblieb. Doch nicht nur auf dem Rasen gab es Probleme. Auch die Verbindungen von Sportdirektor Ivo Grlic und Trainer Lettieri, die beide denselben Berater hatten, führten bisweilen zu Irritationen und deuteten auf eine sehr enge Verbindung hin - was nicht überall auf Zustimmung traf.

Es ging in der ersten Amtszeit so weit, dass sich dieser Berater regelmäßig vor Spielen im Kabinengang und damit im Spielerbereich aufhielt, was nicht nur bei den damaligen MSV -Profis sauer aufstieß.

Der weiterhin im Amt befindliche Duisburg-Chef Ingo Wald hatte damals nach eigenem Bekunden Ivica Grlic auf die Problematik angesprochen und den Berater aus diesem Bereich des Stadions verbannt. "Wenn einzelne Personen einen Berater haben, ist das deren Sache, nur können wir ihnen im Spielerbereich keinen Platz bieten“ , sagte Wald im August 2015. Die Entlassung Lettieris, der mit seinen damaligen Spielern auch zwischenmenschliche Probleme gehabt haben soll, erfolgte dann am 1. November des Jahres.

Aufstieg ist eigentlich Pflicht

Nun hat Grlic, weiterhin Sportdirektor der Meidericher, den alten Bekannten Lettieri wieder zurück zum MSV geholt. Und alle Beteiligten dürften hoffen, dass sich der Coach bei seinen zwischenzeitlichen Station weiterentwickelt hat. Nach seinem Duisburg-Engagement arbeitete Lettieri kurzzeitig für den FSV Frankfurt und mehr als zwei Jahre beim polnischen Erstligisten Korona Kielce, wo er nur knapp die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb verpasste.

Der MSV hat nach dem haarscharfen Scheitern am Aufstieg in der abgelaufenen Saison auch in dieser Spielzeit wieder das große Ziel, um den Aufstieg mitzuspielen. Ein noch längeres Verbleiben in der 3.Liga dürfte den Klub an den Rand der Finanzierbarkeit führen. Es gibt also kaum Alternativen für die Meidericher, wenn sie künftig nicht in der Bedeutungslosigkeit der unteren Ligen verschwinden wollen. Genug warnende Beispiele dafür gibt es in der unmittelbaren Umgebung Duisburgs mit Rot-Weiss Essen oder Rot-Weiß Oberhausen, um nur einige zu nennen, genügend. Doch die Voraussetzungen für Lettieri sind alles andere als optimal.

Der Aufstiegs-Relegationsplatz drei ist bereits neun Punkte entfernt - wobei die Duisburger noch ein Spiel im Rückstand sind. Aber: Nur zwei der ersten acht Spiele konnte der MSV gewinnen, zuhause noch kein einziges. "Ich freue mich richtig auf die Aufgabe hier - zumal ich immer das Gefühl hatte, meine Arbeit damals nicht zu Ende gemacht zu haben. Jetzt packen wir's wieder an", kündigte Lettieri an. Der coach gibt sich zuversichtlich. Einmal ist ihm eine Überraschung beim MSV Duisburg ja bereits gelungen.

Stand: 12.11.2020, 11:35