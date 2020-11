Lettieri kehrt zum MSV Duisburg zurück

Letzter Trainerposten in Kielce

Am Dienstag hatten sich die Duisburger nach der Heimniederlage gegen Viktoria Köln (1:3) tags zuvor von Trainer Torsten Lieberknecht getrennt. Der MSV, der in der vergangenen Saison lange um den Aufstieg mitspielte, liegt mit nur acht Punkten aus acht Spielen auf dem 17. Tabellenplatz. Am Samstag im Ligaspiel bei Türkgücü München werden zunächst die Co-Trainer Marvin Compper, Branimir Bajic und Sven Beuckert die Mannschaft betreuen. Lettieri trainierte zuletzt in Polen Korona Kielce.

Stand: 11.11.2020