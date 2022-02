MSV Duisburg: Ivo Grlic tritt als Sportdirektor zurück

Der MSV steckt in der 3. Liga mitten im Abstiegskampf. Ein Kampf, in dem sich die Ausgangsposition für die Duisburger durch die jüngsten Heimschlappen gegen den VfL Osnabrück am Mittwoch (3:6) und die Reserve des BVB am Sonntag (1:3) verschlechtert hat. Der MSV ist dadurch auf einen Abstiegsplatz abgerutscht.

MSV nimmt Rücktrittsangebot an

" Ivo Grlic hat seinen Rücktritt angeboten, und wir haben ihn angenommen ", sagte MSV-Präsident Ingo Wald nach der Schlappe gegen die Dortmunder bei Magenta Sport. Grlic wolle " den Weg für einen Neuanfang frei machen ".

Damit geht bei den Duisburgern eine Ära zu Ende. Immerhin war der 46-Jährige 17 Jahre beim Verein tätig - als Spieler und anschließend als Sportdirektor. Seinen größten Erfolg als Aktiver feierte er mit dem MSV in der Saison 2010/11, als der Verein ins Finale des DFB -Pokals einzog, dieses allerdings mit 0:5 gegen den FC Schalke verlor. Es war seine zweite Endspielteilnahme, die erste schaffte er 2003/04 mit Alemannia Aachen. Doch auch damals blieb ihm der ganz große Wurf beim 2:3 gegen Werder Bremen verwehrt.

Zwei Aufstiege mit Duisburg

Als Leiter der sportlichen Geschicke abseits des Platzes bewies Grlic ebenfalls ein gutes Händchen. Immerhin stieg der MSV mit ihm zweimal (2015/2017) in die 2. Bundesliga auf. 2020 spielte der Club in der 3. Liga erneut um den Aufstieg mit, wurde aber letztlich nur Fünfter und befindet sich seitdem im sportlichen Sinkflug.

Die erneute Niederlage hat Grlic nun offenbar dazu bewogen, Konsequenzen zu ziehen. An dem Spiel gegen Dortmund wird es allerdings kaum alleine gelegen haben, denn das 1:3 war äußerst unglücklich, da die Duisburger über weite Strecken der Partie das gefährlichere Team waren und aus dem Spiel heraus auch die besseren Chancen hatten.

Wald: Druck für Grlic war riesengroß

Wald ist davon überzeugt, dass Grlic entscheidenden Anteil daran hat, dass der MSV 2013 nach der Lizenzverweigerung durch die DFL und dem damit verbundenen Zwangsabstieg in die 3. Liga nicht in der Versenkung verschwunden ist: " Wenn Ivo Grlic – gerade in der Zeit rund um 2013 - nicht da gewesen wäre, würde es den MSV heute nicht mehr geben. Dass der MSV überhaupt noch Profi-Fußball spielt, ist ein großer Verdienst von Ivo Grlic ", so Wald.