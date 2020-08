Ein bisschen schlucken musste Torsten Lieberknecht schon. Das 11:2 von Borussia Dortmund im Testspiel gegen Austria Wien lässt nichts Gutes für das kommende Wochenende erahnen. Dann treten die Meidericher zu einem Test-Turnier mit Feyernoord Rotterdam und eben jenem BVB an, um sich weiter auf die anstehende Drittliga-Saison vorzubereiten. "Wir testen schon auf hohem Niveau" , sagt Lieberknecht im Trainingslager im niederländischen Mierlo.

Fünf Tage hat der MSV dort nun verbracht und mit lediglich 16 Feldspielern die intensiven Übungen absolviert. Der Blick geht bei Lieberknecht nach vorne, auch wenn der in letzter Sekunde verpasste Aufstieg sich noch immer nicht ganz verflüchtigt hat. "Wir versuchen jetzt ein paar Dinge anders zu machen, um die Spieler auf andere Gedanken zu bringen" , sagt der 47-Jährige.

Hohe Erwartungshaltung

Schließlich war es ein fast schon traumatisches Ereignis für alle, die es mit dem MSV gut meinen in der vergangenen Spielzeit, als die Duisburger lange Zeit die Tabelle anführten und ihnen erst im Schlussspurt das Personal und damit dann auch unmittelbar vor der Ziellinie die Luft ausging.

Mortiz Stoppelkamp etwa, bester Torschütze und Vorlagengeber der Zebras, hatte nach eigenen Angaben lange an diesem verpassten Aufstieg zu knappsen, nun versucht er wieder die neuen Aufgaben anzugehen. "Die Erwartungshaltung ist eine andere. Die Ansprüche sind gewachsen. Deshalb wird's umso schwieriger" , sagt der 33-Jährige.

Kunst der Vorbereitung

Lierberknecht arbeitet mit seinem Trainerteam daran, dass er eine ähnlich schlagkräftige Mannschaft wie in der Vorsaison zusammenbekommt. "Wir wollen ein Team auf den Rasen bringen, mit dem sich die Fans wieder identifizieren können" , sagt Lieberknecht, der sich mit dem MSV gegen die deutlich finanzstärkeren FC Ingolstadt, Dynamo Dresden oder auch KFC Uerdingen in der 3.Liga behaupten muss.

Nun stehen aber noch ein paar intensive Wochen an vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund (14. September). Auch gegen den niederländischen Erstligisten Almelo wird es einen weiteren Test geben. " Das ist die besondere Kunst in diesem Jahr, es gibt eine Komplexität in der Vorbereitung, die es so noch nie gab" , sagt der Coach, der sich im schwierigen Spannungsfeld zwischen hohen Qualität der Gegner und der angespannten Personalsituation befindet.

Nur gegen getestete Teams spielen

Denn üblicherweise beginnt eine Vorbereitung mit Spielen gegen unterklassige Teams, um sich dann immer mehr zu steigern. Der Grund dafür, weshalb der MSV nur gegen höherklassige Mannschaften aufläuft, liegt in der Corona-Pandemie. "Wir haben den Ratschlag bekommen, dass wir nur gegen getestete Mannschaften spielen sollen" , sagt Lieberknecht. "Daran halten wir uns auch."

Nicht nur Stoppelkamp wartet noch auf ein paar Verstärkungen für den Kader ( "In allen Mannschaftsteilen haben wir Spieler verloren. Wir brauchen jetzt Leute, die uns sofort helfen und nicht nur den Kader auffüllen." ), sondern auch Lieberknecht hofft darauf, dass er noch ein paar Alternativen dazu bekommt. "In einem Klub wie dem MSV ist es so, dass er sich in der 2.Liga sieht. Und das versuchen wir wieder anzustreben."

dpa | Stand: 20.08.2020, 16:03