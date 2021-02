Erstaunlich, was im Abstiegskampf der 3. Liga so alles möglich ist: Nachdem Pavel Dotchev am 24. Januar bei Viktoria Köln von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden wurde, überraschte er die Viktoria-Verantwortlichen bereits genau eine Woche später mit der Bitte um die Vertragsauflösung.

Anstatt sein Gehalt auch als Beschäftigungsloser weiter zu beziehen, entschied sich der 55-Jährige laut "Reviersport" dazu, lieber gleich wieder einen neuen Job anzunehmen: Mit dem MSV Duisburg hatte ein direkter Ligakonkurrent bei ihm angefragt.

Vom Glücklosen zum Heilsbringer

Und so wird Dotchev nun also innerhalb einer Liga und nur weniger Tage offenbar vom unerwünschten Glücklosen zum erhofften Heilsbringer. Dotchevs Methoden und Arbeitsweisen, die den ambitionierten rechtsrheinischen Kölner Klub nicht wie gewünscht in die Aufstiegsränge, sondern in Richtung Tabellenkeller führten, sollen den MSV Duisburg nun retten. Die "Zebras" haben noch drei Punkte weniger auf dem Konto als die Viktoria und rangieren aktuell auf einem Abstiegsplatz.

"Wir suchen einen Trainer, der weiß, auf was er sich beim MSV einlässt" , hatte Duisburgs Präsident Ingo Wald formuliert, als er letzte Woche auf das Anforderungsprofil des kommenden MSV-Trainers angesprochen wurde. Der ranghöchste Funktionär war sich offenbar bewusst, dass nicht mehr der passende Zeitpunkt war, um die Lage seines Klubs zu beschönigen: Der MSV ist als einstiger Aufstiegskandidat der 3. Liga in dieser Saison sportlich regelrecht abgestürzt.

Dritter MSV-Trainer der Saison

Die von Sportdirektor Ivica Grlic zusammengestellte Mannschaft hat sich bislang als derart leistungsschwach präsentiert, dass im Laufe der Saison schon zwei Trainer an ihr verzweifelt sind: Zunächst wurde nach schwachem Saisonstart Torsten Lieberknecht entlassen, anschließend musste nach wenigen Wochen auch dessen Nachfolger Gino Lettieri wegen Erfolgslosigkeit seine Koffer wieder packen.

Nun also Dotchev. Dessen Ruf als erfolgreicher Trainer rührt vor allem aus seiner Zeit beim SC Paderborn, nachdem er mit den Ostwestfalen 2005 in die Zweite Liga aufgestiegen war. Erstaunlicherweise entließen die Paderborner ihren Coach exakt im Moment des größten Erfolges, was bei den Fans nicht wirklich gut ankam.

Dotchev: Rekordtrainer der 3. Liga

Es rumorte anschließend in der Beziehung des SC und seiner Fans, was erst 2007 einigermaßen beruhigt werden konnte: Der Verein erklärte Dotchev nachträglich zum "Jahrhundertrainer" des SCP. Gleichzietig erhielt Dotchev die deutsche Staaatsbürgerschaft.

Der Bulgare erarbeitete sich den Stempel als "Drittliga-Spezialist" schlechthin. SV Sandhausen, Preußen Münster und Erzgebirge Aue hießen seine nächsten Stationen, 2017 folgte der FC Hansa Rostock und 2019 schließlich Viktoria Köln. 268 Drittligaspiele als Trainer hat Dotchev mittlerweile auf dem Konto - so viele wie kein anderer.

Debüt gegen Saarbrücken

Beim MSV setzen sie jetzt auf genau diese Erfahrung. Sein Debüt wird er am kommenden Montag beim Auswärtsspiel in Saarbrücken feiern. Und Dotchev kann sich schon einmal auf ein paar Begegnungen mit alten Bekannten freuen: Am 13. März ist das Auswärtsspiel des MSV Duisburg bei Viktoria Köln angesetzt.

Stand: 02.02.2021, 08:09