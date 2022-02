MSV Duisburg verliert Heimspiel gegen BVB-Reserve

Stand: 06.02.2022, 15:51 Uhr

Der MSV ist im siebten Heimspiel in Serie ohne Sieg geblieben. Gegen die BVB-Reserve waren die Duisburger am Sonntag lange das gefährlichere Team, leisteten sich aber in der Abwehr zu viele Aussetzer.