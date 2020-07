Doch in den sechs nächsten Spielen gelingt den Meiderichern kein Sieg mehr und sie holen insgesamt nur fünf Punkte. Am 33. Spieltag zieht der FC Bayern II am MSV vorbei, der aber nicht aufstiegsberechtigt ist. Am 34. Spieltag zieht Eintracht Braunschweig vorbei, Duisburg ist nur noch Dritter. Richtig bitter wird es am 35. Spieltag, als Duisburg mit 0:1 bei Viktoria Köln verliert und danach nur noch Fünfter ist. Am vorletzten Spieltag hat Duisburg noch einmal die Chance auf einen Big Point: Bis in die Nachspielzeit führt die Lieberknecht-Elf mit 2:1 gegen Bayern II - damit würde Duisburg auf Platz vier vorrücken und hätte zumindest den Kampf um den Relegationsplatz in eigener Hand. Doch es kommt anders: Bayerns Leon Dajaku versenkt den Ball per Distanzschuss in letzter Minute im Tor. Die Partie endet 2:2, der MSV musste am letzten Spieltag auf Schützenhilfe angewiesen.