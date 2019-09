Der MSV Duisburg hat zum Auftakt des 8. Spieltags der 3. Liga einen sicher geglaubten Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg hergeschenkt. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht kam am Freitagabend (13.09.2019) zu einem 1:1 (1:0). In der Tabelle verpassten die Meidericher so den Sprung auf Platz drei.