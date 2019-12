Derweil hat Drittliga-Tabellenführer MSV Duisburg im Auswärtsspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach einen Punkt geholt. Die Duisburger taten sich beim 1:1 (1:0) am Samstag gegen den kämpferischen Abstiegskandidaten lange schwer.

Nach dem frühen Führungstor der Gastgeber durch Dominik Martinovic (5.) glichen die "Zebras" erst in der 77. Minute durch Moritz Stoppelkamp aus. Großaspachs Ken Martin Gipson flog kurz vor Schluss wegen groben Foulspiels (90.+2) per Roter Karte vom Platz. Die Duisburger belegen weiterhin den ersten Tabellenplatz der 3. Liga, Verfolger FC Ingolstadt könnte am Sonntag aber auf zwei Punkte an den MSV heranrücken.

Bereits am Freitag hatte Viktoria Köln mit 1:5 gegen Hansa Rostock verloren. Der KFC Uerdingen ist am Sonntag in Halle zu Gast.

Stand: 21.12.2019, 15:55