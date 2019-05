Wuppertal und Uerdingen verbindet die Nähe zu den Tieren. Im übertragenen Sinne. Das Stadion am Zoo des WSV befindet sich in der Nähe des örtlichen Tierparks, die Uerdinger Grotenburg grenzt an den Krefelder Zoo.

Die Atmosphäre beim Niederrheinpokalfinale in Wuppertal am Samstag (25.05.2019, 16.15 Uhr, live in der Konferenz im Ersten und als Einzelstream bei wdr.de) dürfte beim KFC also ein heimisches Gefühl erzeugen. Viel mehr Parallelen zwischen den Klubs gibt es aber nicht.