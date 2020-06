Viktoria gewinnt Kellerduell - KFC spielt nur remis

SV Meppen mit den besseren Chancen

Die Krefelder hatten ihre Aufstiegsambitionen nach der Corona-Pause mit einem 2:1-Sieg gegen Waldhof Mannheim untermauert und wollten gegen die punktgleichen Meppener eigentlich nachlegen.

Die Gäste hatten im ersten Durchgang allerdings die besseren Chancen. Sie verpassten das KFC-Gehäuse entweder knapp - Valdet Rama zielte aus 18 Metern etwas zu hoch - oder scheiterten am Krefelder Schlussmann René Vollath.

Maroh verhindert mit Grätsche Rückstand

Auch nach der Pause entging der KFC einem Rückstand nur knapp, als sich Dominic Maroh mit einer Grätsche noch zwischen den Meppener Deniz Undav und das leere Uerdinger Tor warf. Die Krefelder verstanden die Warnung zwar und erhöhten nun ihrerseits die Schlagzahl, blieben aber ohne Durchschlagskraft.

In der Schlussphase wurde die Partie etwas ruppiger, was letztlich jedoch auch keine Tore, sondern jeweils zwei Gelbe Karten für beide Teams zur Folge hatte. So mussten sie sich mit einer Punkteteilung begnügen, mit der sie im Mittelfeld der Liga relativ regungslos verharren.