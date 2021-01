KFC reagiert verärgert

Der KFC reagierte verärgert und begründete die fehlende Zahlung mit positiven Corona-Tests innerhalb der Mannschaft. "Stand Freitagabend musste nach Aussage des Krefelder Gesundheitsamtes davon ausgegangen werden, dass die Partie am Sonntag nicht stattfinden könne. Diese Information war auch D.Live bekannt" , heißt es in einem Statement auf der Vereinshomepage. "Völlig unverständlich ist daher, warum der Stadionbetreiber am Freitagabend eine entsprechende Pressemitteilung veröffentlichte, obwohl bekannt war, dass die Partie voraussichtlich aufgrund der Corona-Fälle ohnehin nicht stattfinden kann."