Damit stehen 16,3 Millionen Euro für eine drittligataugliche Modernisierung der Arena zur Verfügung. " Die Rückkehr in das eigene Stadion ist ein zentraler Baustein für die Zukunftsperspektiven des KFC Uerdingen ", wird Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth am Freitag (19.03.2021) in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Seit Aufstieg kein Spiel in der Grotenburg

Der finanziell angeschlagene ehemalige Bundesligist konnte seit dem Aufstieg in die 3. Liga kein Spiel in der Grotenburg austragen und musste nach Duisburg, Düsseldorf und zuletzt Lotte ausweichen. Die Rückkehr ins eigene Stadion, die allerdings wohl erst frühestens 2022 möglich ist, schürt die Hoffnung auf eine finanzielle Sanierung des Clubs.

Laut jüngsten Aussagen von Kruth hat Uerdingen gute Chancen, bei Entschuldung und sportlicher Qualifikation auch in der kommenden Saison in der 3. Liga zu spielen.

red/dpa | Stand: 19.03.2021, 11:02