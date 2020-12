Der 1. FC Kaiserslautern wechselte nach der 0:3-Niederlage gegen 1860 München auf vier Positionen. Beim KFC Uerdingen gab es nach zuletzt zwei Siegen keine Veränderungen in der Startformation.

In der Anfangsphase war das Spiel ausgeglichen. Beide Mannschaften kamen je zu einer großen Chance. Der KFC Uerdingen scheiterte dabei an der Latte und geriet dann durch einen Doppelschlag der Gäste aus Kaiserslautern in Rückstand.

Rückstand durch Doppelschlag

Zunächst brachte eine Ecke von Kenny Redondo das 1:0. Zentral vor dem Tor stand Philipp Hercher ganz frei, der den Ball mit einem Flugkopfball über die Line drückte (30. Minute). Drei Minuten später legte Kaiserslautern nach. Marlon Ritter traf nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz (33.). Erneut verteidigte Uerdingen nicht konsequent.

Der KFC ging nicht nur mit einem Rückstand in die Pause. Peter van Ooijen hatte sich früh verletzt und musste raus, Kolja Pusch kam für ihn in die Partie (13.).

Engagierter Auftritt in Halbzeit zwei

Uerdingen startete engagiert in die zweite Halbzeit. Aber dem KFC fehlte gegen eine gut stehende Defensive der Kaiserslauterner die nötige Kreativität, um für Gefahr zu sorgen.

Stattdessen kam Kaiserslautern zu einer großen Doppelchance. Zwei Mal hielt KFC-Schlussmann Hidde Jurjus seine Mannschaft mit guten Paraden im Spiel. Weil Uerdingen aber kein weiteres Tor erzielte, blieb es beim 0:2.

Kurze Winterpause

Nach einer kurzen Winterpause muss der KFC beim 1. FC Magdeburg ran (09.01.2021, 14:00 Uhr).