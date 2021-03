Tiefe Einblicke sind in Interviews oft schwierig zu erlangen. KFC-Trainer Stefan Krämer gab so einen tiefen Einblick am Sonntag allerdings. Vor dem Spiel gegen den MSV Duisburg platzte dem 53-Jährigen angesichts der Situation des insolventen Krefelder Klubs der Kragen.

So sei die Mannschaft "schändlich im Stich" gelassen worden, sagte er bei "MagentaSport". Spieler müssten ihr Wasser selber kaufen, die Physiotherapeuten das Massage-Öl selbst bezahlen.

Erfahrenere Spieler helfen jüngeren aus

Im Gespräch mit dem WDR präzisierte er am Montag: "Wir haben von der Agentur für Arbeit letzte Woche das Dezember-Gehalt bekommen - bis zur Bemessungsgrenze. Das letzte Gehalt vom Klub, das Novembergehalt, kam deutlich verspätet."

KFC-Kapitän Assani Lukimya (M., 35 Jahre) klatscht mit Stürmer Heinz Mörschel (l., 23) ab

Die Mannschaft habe einen Geldtopf eingerichtet, aus dem sich Spieler bei Engpässen bedienen könnten. Dies sei vor allem für jüngere Spieler mit weniger gut dotierten Verträgen gedacht, denen von erfahreneren Profis ausgeholfen werde. Der Trainer sagte dazu: "Falls demnächst Geld kommt, zahlen sie es zurück. Wenn nicht, tragen das die älteren Jungs."

KFC-Trainer sieht bei fehlender Perspektive "keine Chance"

Krämer lobte das Team für seinen Zusammenhalt: "Wenn alle, denen was am Profifußball in Krefeld liegt, so zusammenhalten würden, dann hätten wir mit dieser wirklich guten Mannschaft echt Möglichkeiten."

In den nächsten 14 Tagen stehen sechs Spiele an. "Da kann es sein, dass wir den Anschluss verlieren" , erklärte Krämer. "Ohne Perspektive und wenn es so weitergeht wie jetzt, haben wir keine Chance."

Krämer: "Noch kein Wort gewechselt" mit neuem Investor

Schon länger hängt der KFC in der Luft. Geldgeber Mikhail Ponomarev hatte zuletzt seinen Rückzug angekündigt und vermeintlich erfolgreiche Gespräche mit der armenischen "Noah Company" und Eigner Roman Gevorkyan geführt.