Das 0:0 zur Pause war aus KFC-Sicht glücklich, denn die Gäste aus Halle bestimmten im ersten Durchgang das Geschehen. Uerdingens Schlussmann Lukas Königshofer musste mehrfach eingreifen und den Rückstand verhindern, während die Hausherren selbst im Spiel nach vorne harmlos blieben.

Auch nach dem Seitenwechsel war der HFC zunächst die gefährlichere Mannschaft, bis der KFC einen Konter über Roberto Rodriguez mit einem Tor von Bayern-Leihgabe Franck Evina vollendete (65.) und etwas überraschend in Führung ging. Die Gäste gingen nun ein höheres Risiko ein, scheiterten aber erneut an Königshofer. Am Ende brachte der KFC die schmeichelhafte Führung über die Zeit.