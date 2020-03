Der Fußballbetrieb steht aufgrund der Corona-Krise aktuell still. Vor allem kleine Vereine, die auf Zuschauer- und Sponsorengelder angewiesen sind, kommen nun in finanzielle Schwierigkeiten. Das fängt schon in der 3. Liga an, wo die ausgezahlten TV -Gelder verschwindend gering sind.

Um Kosten zu sparen, sind bei den meisten Drittligisten Angestellte mittlerweile in Kurzarbeit gegangen. Dazu verzichten die Profis auf einen Teil ihres Gehalts. Eine Ausnahme ist der KFC Uerdingen. Dort hat sich ein Zwist um einen möglichen Gehaltsverzicht entwickelt. Gespräche der Vereinsführung mit den Spielern über Kurzarbeit seien "bislang fruchtlos verlaufen" , sagte Geschäftsführer Frank Strüver der "Rheinischen Post" (Montag, 30.03.2020).

"Solidaritätsgedanke noch nicht so ausgeprägt"

"Wir sind verwundert darüber, dass bei den Spielern der Solidaritätsgedanke noch nicht so ausgeprägt zu sein scheint, wie es europaweit in der gesamten Gesellschaft der Fall ist ", sagte Strüver weiter. "Wir hoffen aber immer noch darauf, dass neben der Geschäftsstelle, den Trainern und dem Funktionsteam der Funke der Solidarität auch hier gleichermaßen überspringt" , so Strüver laut "Westdeutscher Zeitung".

Der KFC leistet sich mit einem Gesamtwert von acht Millionen Euro den teuersten Kader der 3. Liga, gespickt mit ehemaligen Bundesliga-Spielern wir Kevin Großkreutz oder Dominic Maroh. Eigentlich wollte der Verein längst in die 2. Bundesliga aufgestiegen sein. Das war der Plan des Präsidenten und Investors Mickail Ponomarev, der den Spielbetrieb beim KFC hauptsächlich finanziert. Sportlich hinken die Uerdinger diesem Anspruch hinterher.

Lizenzunterlagen für Regionalliga eingereicht

"Schon jetzt macht sich die Krise allein schon durch die fehlenden Einnahmen aus den Spielen gegen Duisburg und 1860 München bemerkbar" , sagte Strüver. Die Frage, ob der KFC gefährdet sei, mochte er aber nicht konkret beantworten: "Der gesamte deutsche Fußball ist derzeit in Alarmbereitschaft. Vieles in Deutschland, aber auch international, hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Krise und ihrer dauerhaften Auswirkungen ab. Im Vordergrund steht bei allem aber immer der gesundheitliche Aspekt."

Intern bereiten sich die Krefelder hingegen auf jedes mögliche Szenario vor. So hat der KFC vorsorglich auch die Lizenzunterlagen für die Regionalliga West eingereicht. Der Spielbetrieb in der 3. Liga ruht noch bis mindestens 30. April.

red | Stand: 30.03.2020, 15:49