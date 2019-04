Der KFC Uerdingen hat am Ostermontag (22.04.2019) gegen Eintracht Braunschweig bereits die 16. Niederlage in der 3. Liga kassiert. Damit können die Krefelder weiterhin in Abstiegsgefahr geraten. Die Mannschaft von Trainer Frank Heinemann musste sich in Duisburg mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.