Ailton, Mohammadou Idrissou, Kevin Großkreutz, Jan Kirchhoff oder Dominic Maroh - die Vertragsunterschriften von Ex-Bundesliga-Profis haben beim KFC eigentlich Tradition. Eigentlich. Blickt man nämlich auf die Zugangsliste der Uerdinger für die kommende Saison, fehlen darauf die großen Namen.

Uerdinger Verjüngungskur nimmt Form an

Elf Zugänge sind es bisher, die den Altersschnitt des KFC-Kaders nach unten ziehen. In der letzten Saison belegte Uerdingen mit einem Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler von 27,6 Jahren in dieser Rubrik den letzten Platz der 3. Liga. Nun sind die bisherigen elf Zugänge im Schnitt gerade einmal 23 Jahre alt.

Prominentester Zugang dürfte noch Mittelfeldmann Tim Albutat (27, MSV Duisburg) sein. Ansonsten holte der KFC vorwiegend Talente: zum Beispiel Rechtsverteidiger Omar Haktab Traoré (22), der vom West-Regionalligisten SV Rödinghausen kam. Geschäftsführer Nikolas Weinhart sagte damals über den Transfer: "Er passt absolut in das neue Konzept des Vereins und des Trainers." Trainer Stefan Krämer bezeichnete Traoré als "besten Rechtsverteidiger der Regionalliga" . Auch Stefan Velkov (23, FC Den Bosch) machte in der Vorbereitung als Innenverteidiger bereits eine gute Figur.

Sturm-Flaute muss beendet werden

Derweil sollen unter anderem Heinz Mörschel (22), der von Drittliga-Absteiger Preußen Münster geholt wurde, und Mike Feigenspan (25, Eintracht Braunschweig) den Angriff wiederbeleben. Vorne lief es in der letzten Spielzeit alles andere als rund: Nur 40 Tore schoss der KFC in 38 Partien - drittschlechtester Wert der Liga. Aus dem Mittelfeld heraus sollen Kolja Pusch (27, Admira Wacker) und Peter van Ooijen (28, VVV Venlo) für Gefahr sorgen.

Passend zu den Zugängen gibt es auch wieder eine Abgangswelle. Mit den arrivierten Kevin Großkreutz (32), Dominic Maroh (33) und Manuel Konrad (32) wird nicht mehr geplant, das Trio darf sich neue Vereine suchen. 15 andere Profis stehen bereits als Abgänge fest.

Spieler-Durchsatz vergleichbar mit Leipzig und Hoffenheim

Dass im Vorfeld einer Saison der große Bettenwechsel stattfindet, ist nichts Neues beim KFC. Seitdem Präsident und Investor Mikhail Ponomarev einstieg und es wieder bergauf ging - gemeint ist die Transferperiode vor der Oberliga-Saison 2016/17 mit anschließendem Aufstieg - heuerten in fünf Jahren 77 Spieler neu beim KFC an, 75 verließen den Klub (Quelle: transfermarkt.de).

Ein beachtlicher Durchsatz. Aber dieser Durchsatz ist eben auch Usus bei Vereinen mit finanziellen Möglichkeiten, die nach oben wollen. RB Leipzig beispielsweise holte bis zum Aufstieg in die 2. Bundesliga, also die von Uerdingen angestrebte Spielklasse, in fünf Jahren 68 neue Spieler (ohne die übernommenen Spieler des SSV Markranstädt, dessen Lizenz RB erwarb) und verabschiedete wiederum 55 Akteure. Nicht anders sieht es bei der TSG Hoffenheim aus: In sieben Jahren bis zum Zweitliga-Aufstieg kamen 87 neue Spieler bei 70 Abgängen.

Krämer kein Freund von 8:0-Tests