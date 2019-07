Der erste Schock war kaum verdaut, da folgte bereits der nächste Tiefschlag für den KFC. Nach nur 39 Minuten flog Dennis Daube wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz. Doch das schien die Krefelder endlich wach gerüttelt zu haben. Denn keine drei Minuten später erzielte ausgerechnet Bayern-Leihgabe Franck Evina den 1:1-Pausenstand.

Uerdingen fehlt Kraft und Glück

Den zweiten Durchgang starteten die Gäste dann etwas offensiver - so wirklich viel mit dem Ball anzufangen wussten sie dabei aber nicht. Das Ergebnis war das gleiche wie zu Beginn der Partie: ein früher Rückstand. Oliver Batista-Meier (57.) ließ mit seinem Schuss aus rund 20 Metern dem KFC-Keeper keine Chance.

In der Folge fehlte Uerdingen die Kraft und auch das Glück um erneut zurückzukommen. Als alle nur noch auf den Abpfiff warteten gab es dann aber doch noch die riesen Chance zum Ausgleich: Doch der Schuss von Stefan Aigner wurde vom Münchner Verteidiger Lars Lukas Mai in höchster Not von der Linie gekratzt. So blieb es letztlich beim Sieg für die jungen Bayern, die damit in der Tabelle zum KFC aufschlossen.