KFC-Mitglieder sollen Weg für Investor freimachen

Die Mehrheit der Stimmrechte bleibe " der 50+1-Regel folgend beim KFC Uerdingen 05 e.V. ", heißt es in dem Schreiben weiter. Da Präsident und Investor Ponomarev sich von seinen Anteilen trennen will, werden die Investoren, die ihren Namen in der Öffentlichkeit laut KFC noch nicht nennen wollen, ihn vermutlich doch irgendwann dort lesen - im Zusammenhang mit der Neubesetzung eines Postens im Verein, der die Mehrheit der Stimmen an der Profi- GmbH hält.

Werden die dortigen Stühle nicht mit finanziell entsprechend gesegneten Personen besetzt, sieht es für den KFC düster aus. Da äußern sich Weinhart und Strüver in ihrem Schreiben an die Mitglieder unmissverständlich: " Um es offen zu sagen: unsere Profi-GmbH ist in schwierigem Fahrwasser und droht unterzugehen. "

Stand: 31.12.2020, 13:34