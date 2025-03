Alemannia Aachen entführt drei Punkte aus Ingolstadt

Nach der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Tabellenführer Dynamo Dresden baute Backhaus seine erste Elf auf drei Positionen um: Salomon Nkoa, Wiebe und Niklas Castelle spielten anstelle von Strujic, Jan-Luca Rumpf und Anas Bakhat.

Heinz bringt Aachen per Kopf in Führung

Aachen war von Beginn an gut in der Partie, presste hoch und suchte immer wieder den schnellen Weg in die Tiefe. Die erste Torannäherung verbuchten aber die Hausherren. Felix Keidel bediente mit einer Flanke auf den langen Pfosten Simon Lorenz (10.), dessen Kopfball von Aachens Torhüter Jan Olschowsky pariert wurde. Sonst stand Aachen gut in der Defensive - und ging in Führung. Eine Flanke von Florian Heister von der rechten Seite rutschte durch auf den zweiten Pfosten, wo Heinz (29.) per Kopf zum 1:0 traf.

Erst kurz vor der Halbzeitpause, nachdem es erste Pfiffe für das bis dahin offensivschwache Heimteam gegeben hatte, hatte Ingolstadt die erste zwingende Möglichkeit. Nach einer Flanke von David Kopacz platzierte Benjamin Kanuric (42.) einen Kopfball gegen die Laufrichtung von Aachens Torwart Olschowsky, doch Lamar Yarbrough klärte auf der Linie mit dem Kopf. Im direkten Gegenzug tauchte Heinz (43.) nach einem Steilpass frei vor Pelle Boevink auf, scheiterte jedoch im Duell mit dem herausstürmenden FCI-Keeper.

Alemannia legt nach der Halbzeitpause nach

Nach der Pause erhöhte die Alemannia auf 2:0. Niklas Castelle spielte einen Steilpass auf Wiebe (50.), der allein auf das Tor von Boevink zulief und dem Ingolstädter Torhüter bei seinem Abschluss aus 20 Metern keine Chancen ließ. Der FCI war anschließend von der Rolle, Heinz (52.) und Soufiane El-Faouzi (54.) ließen beste Aachener Chancen liegen.

Ingolstadt fing sich wieder und arbeitete am Anschlusstreffer, doch Aachen verteidigte fast alles weg. Der eingewechselte Strujic entschied die Partie schließlich mit dem 3:0: Bei einem Konter über die rechte Seite flankte Heister in den Strafraum, wo Charlison Benschop den Ball zu Strujic (77.) weiterleitete. Der 33-Jährige nahm aus zehn Metern Maß und hämmerte die Kugel ins obere linke Eck.

Die Alemannia trifft am Sonntag (19.30 Uhr) auf Hansa Rostock, Ingolstadt ist beim SC Verl zu Gast.