Bittere Niederlage für Verl in Rostock

Rostocks Trainer Jens Härtel reagierte und wechselte zur Halbzeit gleich viermal. Die Maßnahme zeigte Wirkung, denn die Hausherren glichen binnen fünf Minuten aus. Zunächst traf John Verhoek per Kopf zum Anschluss, dann schockte der gerade erst gekommene Nik Omladic den Sportclub mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern.

Türpitz sorgt für späten Schock

Die Norddeutschen setzten den Aufsteiger nun ordentlich unter Druck, gefährliche Torschüsse sprangen aber nur noch selten heraus. Das änderte sich erst wieder in der Nachspielzeit. Zunächst hatte Verls Leandro Putaro die Riesenchance per Kopf, doch Kolke und die Latte retteten für Rostock. Dieses Glück hatte der Aufsteiger drei Minuten später nicht und so sorgte Türpitz nur Sekunden vor dem Abpfiff für den K.o. des Sportclubs.

Während Rostock dadurch zumindest vorübergehend auf Rang zwei springt, bleibt Verl starker Fünfter. Dennoch wird es wohl ein wenig brauchen, bis sich das Team von Trainer Guerino Capretti von dieser Niederlage erholt hat.