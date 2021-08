SC Verl verpasst Sieg im furiosen Spiel beim Halleschen FC

Verl war in der 3. Liga als Aufsteiger bereits in der vergangenen Saison ein Garant für Spektakel. Mit 66 geschossenen Toren und 55 kassierten kam bei den Auftritten der Verler selten Langeweile auf.

Eberwein eröffent den Torreigen

Daran scheint sich in der zweiten Drittligasaison trotz eines personellen Umbruchs in der Sommerpause und eines Stotterstarts mit zwei Spielen ohne eigenes Tor nicht viel geändert zu haben. Zumindest geizten die Spieler im Spiel zwischen Halle und Verl am Freitag nicht mit Toren.

Die Hallenser starteten offensiv und gingen durch Michael Eberwein in der 9. Minute nach einem Freistoß in Führung. Die Verler waren im Fünfmeterraum zwar zuerst am Ball, brachten ihn aber nicht aus der Gefahrenzone.

Für die Gäste aus Verl ging es nach den Schlappen in Meppen (0:2) und gegen Braunschweig (0:3) darum, die dritte Niederlage innerhalb von sieben Tagen zu verhindern. Sie schlugen durch Startelf-Debütant Ron Berlinski auch schnell zurück. Von Kasim Rabihic in den Strafraum geschickt traf er zum Ausgleich (12.).