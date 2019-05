Preußen Münster präsentiert sich in der Schlussphase der Drittliga-Saison in guter Form. Die Westfalen gewannen am Samstag (04.05.2019) mit 2:1 (2:0) beim Halleschen FC und blieben damit zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. Halle verlor indes wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Als Tabellensechster ist Münster schon lange gesichert, hat aber keine Chancen mehr auf den Aufstieg. Dementsprechend locker spielte die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen in Sachsen-Anhalt auf.

Nach einem schönen Pass von Moritz Heinrich stand Martin Kobylanski frei vor dem Tor von HFC-Keeper Kai Eisele; Kobylanski blieb eiskalt und schob den Ball vorbei am Torwart zum 1:0 ins Netz (13. Minute).

Wenig später war dann Kobylanski der Tor-Vorbereiter: Von der Strafraumgrenze spielte er René Klingenburg hoch an, der aus fünf Metern per Kopf den zweiten Preußen-Treffer erzielte (32.).

Halle kann nur noch verkürzen

Nach der Pause hatte Halle mehrere gute Torchancen, nutzte aber nur eine: Sebastian Mai köpfte den Ball nach einer Ecke zum 1:2 ins Netz (64.). Zu mehr reichte es nicht für die Gastgeber, auch weil Münsters Torwart Maximilian Schulze Niehues gut aufgelegt war: Mit einer tollen Reaktion rettete er sein Team in der 83. Minute vor dem Ausgleich, als Mathias Fetsch frei zum Kopfball kam.