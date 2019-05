Fortuna Köln kehrt am Samstag (11.05.2019) an den Ort des größten Erfolges in der jüngeren Vereinsgeschichte zurück. Im Münchner Stadion an der Grünwalder Straße setzten sich die Südstädter am 1. Juni 2014 in der Relegation gegen Bayern München II durch und feierten den Aufstieg in die 3. Liga.