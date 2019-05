Die Fortuna unterlag beim TSV 1860 München am Samstag (11.05.2019) mit 2:3 (2:2), belegt mit 39 Punkten Tabellenplatz 19 und kann das um vier Punkte bessere Carl Zeiss Jena (43 Punkte) auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz nicht mehr verdrängen.

Köln geriet durch einen Treffer von Münchens Benjamin Kindsvater (19.) in Rückstand, doch Thomas Bröker (24.) und Moritz Fritz (27.) drehten die Partie mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten. Sascha Mölders (45.) glich vor der Pause für die Löwen aus.

Zu Beginn der zweiten Hälfte schwächte sich Köln selbst, als Abwehrspieler Bernard Kyere-Mensah (46.) nach einem Foul an Kodjovi Koussou die Gelb-Rote Karte sah. In einer nun härter geführten Partie waren die Löwen das spielbestimmende Team. Prince Owusu (85.) köpfte schließlich den Siegtreffer. Am letzten Spieltag trifft Köln auf die SG Sonnenhof Großaspach.