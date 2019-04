Am Karsamstag hatten die Fortunen zu Hause nur 1:1 gegen die SpVgg Unterhaching gespielt und blieben damit in den letzten sieben Spielen sieglos. "Die Mannschaft hat gegen Unterhaching eine enttäuschende Vorstellung gezeigt, sodass der Trainerwechsel als Impuls von außen leider unvermeidlich geworden ist, um für den Klassenerhalt noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren" , sagte Geschäftsführer Michael Schwetje laut einer Presseerklärung vom Montag (22.04.2019).

Schwetje nahm Kaczmarek aber auch in Schutz. "Er hat als Nachfolger von Uwe Koschinat eine sehr herausfordernde Aufgabe übernommen und einen extrem schweren Start gehabt. Seine Arbeit ist daher insbesondere zu Beginn von vielen nicht fair bewertet und die besonderen Umstände nicht angemessen berücksichtigt worden" , so der Geschäftsführer. Der Trainerwechsel sei "die letzte Patrone" .

Zapel als neuer Trainer vorgestellt

Als neuen Trainer stellte Köln am Nachmittag Oliver Zapel vor. Der 51-Jährige wird bereits am Dienstagabend (23.04.2019/19.30 Uhr) im Mittelrheinpokal-Halbfinale beim FC Wegberg-Beeck auf der Trainerbank Platz nehmen. Zapel war zuletzt in der Saison 2017/18 als Nachfolger von Florian Kohfeldt bei Werder Bremen II aktiv.

"Unser oberstes Ziel ist der Klassenerhalt" , stellt Schwetje klar. "Ich bin mir sicher, dass Oliver Zapel die richtige Wahl für diese Mission ist. Er bringt neben seiner Erfahrung die nötige Persönlichkeit mit, um das Ruder rumzureißen."

„In so einer Situation müssen Spieler, Fans, Sponsoren und der Verein noch enger zusammenrücken und Herz zeigen" , erklärte Zapel. "In den nächsten vier Wochen geht es darum, alles dafür zu tun, die Fortuna in der Liga zu halten. Zusammen werden wir das schaffen!"

Stand: 22.04.2019, 15:03