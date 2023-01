Die 3. Liga startet nach langer WM-Pause am Wochenende in die Rest-Saison. Die NRW-Vereine tummeln sich allesamt im Mittelfeld der Tabelle. Während Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen noch weiter nach oben klettern wollen, wird es für den MSV Duisburg, den SC Verl und Borussia Dortmund II eher darum gehen, die Saison ordentlich zu Ende zu spielen. Ein Überblick.

Viktoria Köln: Mit Rückkehrer Wunderlich nach oben?

Die bisherige Saison von Viktoria Köln hatte etwas von einer Achterbahnfahrt. Einem starken Auftakt mit drei Siegen aus vier Spielen folgten neun sieglose Spiele, wiederum gefolgt von vier Siegen am Stück. In der Tabelle bedeutet das Rang sieben.

Sportlich sind die Kölner also mehr als im Soll. Und auch auf dem Transfermarkt haben die Rheinländer aufhorchen lassen: Mike Wunderlich ist zurück. Der 36-Jährige kehrte Zweitligist 1. FC Kaiserslautern im Winter den Rücken und will seine Karriere nun in seinem Heimatverein ausklingen lassen.