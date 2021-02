Viktoria verschenkt Sieg in Ingolstadt

Viktoria Köln hat beim 1:2 (1:0) beim FC Ingolstadt am Samstag des 23. Spieltages den möglichen Sieg in der Nachspielzeit verschenkt und sich nicht für eine engagierte Leistung belohnt. Timmy Thiele (11. Minute) brachte die Gäste früh in Führung. Fabijan Buntic mit einem Torwart-Tor (90.) und Caniggia Elva (90.+2.) drehten die Partie für Ingolstadt. Der FCI schloss damit nach Punkten zu Spitzenreiter Dresden auf. Viktoria Köln verbleibt im Tabellenkeller.

Offener Schlagabtausch im ersten Druchgang

Der Außenseiter aus Köln bgeann gut und ging früh in Führung. Thiele bekam den Ball von Marcel Risse mustergültig vorgelegt, vor FCI-Torwart Fabijan Buntic blieb er eiskalt. Die Ingolstädter zeigten sich kurz geschockt, vergaben jedoch durch Dennis Ayensa die große Gelegenheit zum Ausgleich (20.).

Im Anschluss entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit einem Chancenübergewicht für Köln: Zwar scheiterte Marc Stendera an der Latte des Kölner Tores (26.), aber 60 Sekunden später vergab Thiele die Gelegenheit zum 2:0 und René Klingenburg traf nur den linken Pfosten des Ingolstädter Tores. Luca Stellwagens Kopfball parierte Buntic stark (33.). Danach beruhigte sich die Partie etwas - nur FCI-Angreifer Filip Bibija hatte noch eine Möglichkeit (44.).