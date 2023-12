3:2 nach 0:2 - Essen feiert ersten Sieg gegen Halle

Rot-Weiss Essen hatte sich für das Rückspiel gegen den Halleschen FC einiges vorgenommen. Die Essener wollten nicht nur die Auftaktpleite wettmachen, sie wollten sich mit einem Sieg zum Jahresabschluss auch in der Spitzengruppe festsetzen. Bis zur 90. Minute sah es nicht so aus, als könnte das gelingen - dann aber schlug die Stunde von Leonardo Vonić. Er spitzelte den Ball unter großem Jubel zum 3:2 für Essen über die Linie.

Dabei fing das Spiel am Dienstagabend alles andere als gut an. Auch wenn RWE zunächst mehr vom Spiel hatte, wollte der Ball nicht über die Linie. Ron Berlinski scheiterte mit der ersten dicken Chance aus sechs Metern am hellwachen Sven Müller. Nach 19 Minuten verfehlte ein Schuss von Marvin Obuz aus der zweiten Reihe den HFC-Kasten nur knapp.

Casar stellt Partie auf den Kopf

Dann stellte Aljaž Casar den Spielverlauf auf den Kopf. Sein humorloser Versuch aus rund 30 Metern setzte kurz vor Jakob Golz nochmal gefährlich auf und schlug dann im Tor der Gastgeber ein. Im Anschluss überzeugte der Hallesche FC auf matschigem Geläuf vor allem kämpferisch. Essen scheiterte gleich mehrfach mit Fernschüssen an einem Körperteil der HFC-Verteidiger.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit jubelte dann aber nochmal Halle. Zum Glück für RWE entschied das Schiedsrichtergespann jedoch sofort auf Abseits. In der 49. Minute fiel das zweite Gegentor dann aber doch noch. Besar Halimi schockte die Essener, die kurz zuvor noch mit einem Querschläger an Müller gescheitert waren.