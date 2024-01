Felix Götze - Essens Abwehrtrumpf im Aufstiegskampf

In Essen ist Götze unumstrittener Abwehrchef. Mit ihm in der Startelf verlor der Ruhrpott-Klub bislang in 19 Partien viermal. Ohne ihn ging man in vier Spielen dreimal als Verlierer vom Feld. In Essen bauen sie auf ihn und hoffen, dass er seinen Vertrag, der im Sommer ausläuft, verlängert. Aber: Götze lockt mit seiner bisherigen Saisonleistung auch Interessenten an, weil die RWE-Abwehr in der 3. Liga klar auf ein höheres Niveau hebt.

Götze: "Können das lösen mit Konzentration"

Zu sehen war das erst in der vergangenen Englischen Woche: Bei der Niederlage gegen Aue ließ Essen viele Chancen zu, hätte auch mehr Gegentreffer kassieren können - der Abwehrchef fehlte da gelbgesperrt. Vier Tage später kehrte Götze zurück und prompt gewann Essen mit 3:1 gegen Viktoria Köln. Ganz ohne Torgelegenheiten blieben die Kölner zwar nicht - allerdings kamen sie nicht so oft und gefährlich vor das Tor wie Aue.