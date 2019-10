Der MSV Duisburg springt an die Tabellenspitze

Mann des Spiels war vor 14.108 Zuschauern Duisburgs Lukas Daschner. Der Mittelfeldspieler erzielte nach elf Minuten das 1:0 selbst und bereitete die weiteren Treffer von Moritz Stoppelkamp (24.) und Leroy-Jacques Mickels (52.) vor.

Lauterns Aufbäumen kommt zu spät

Die Duisburger waren fast über die gesamte Spielzeit hinweg die bessere Mannschaft und dominierten vor allem in der ersten Hälfte. Kaiserslautern dagegen zeigte in der Defensive einmal mehr große Schwächen. Erst nachdem das Spiel im Grunde schon entschieden war, drehte der FCK noch einmal auf, wurde offensiv mutiger und kam seinerseits zu Chancen. Der Lohn war der Anschlusstreffer durch Timmy Thiele in der 73. Minute.

Für mehr reichte es für die Gäste, die zuvor zwei Siege in Folge gefeiert hatten, aber nicht mehr. So stand für Duisburg am Ende der völlig verdiente fünfte Erfolg im sechsten Heimspiel.