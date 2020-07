Duisburg hat am Mittwochabend (01.07.2020) gegen Bayern Münchens zweite Mannschaft in letzter Minute einen Sieg verspielt. Der Ausgleich fiel in der Nachspielzeit und kostete den MSV wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Dennoch kann Duisburg es am letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz schaffen - allerdings ist der MSV dafür auf Schützenhilfe angewiesen.