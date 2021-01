Uerdingen und Viktoria mit Unentschieden

Uerdingen war in Magdeburg in der ersten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft, ohne jedoch wirklich torgefährlich zu werden. Auch die Hausherren wurde nicht torgefährlich, gingen aber kurz vor der Pause durch einen direkt verwandelten Freistoß von Sören Bertram in Führung (42.).

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Muhammed Kiprit den Uerdinger Ausgleich auf dem Fuß, verpasste aus zwölf Metern aber knapp (50.). Kurz darauf scheiterte Heinz Mörschel an FCM-Schlussmann Morten Behrens (52.). Zwei Minuten später war der Ball dann drin. Magdeburgs Tobias Müller bugsierte eine Hereingabe von Gino Fechner ins eigene Tor (54.).

Ab der 78. Minute musste Uerdingen in Unterzahl agieren, nachdem Edvinas Girdvainis die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Die Krefelder verteidigten das Remis erfolgreich bis zum Schlusspfiff.