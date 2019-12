Nach einem Freistoß bescherte Boere (37.) den KFC mit einem Schuss von der Strafraumkante die Führung - allerdings mit großer Unterstützung von Lucas Scherff. Der Rostocker fälschte den Schuss, der eigentlich deutlich neben das Tor gegangen wäre, sehr unglücklich ab.

Maroh erhöht nach Freistoß

In der zweiten Hälfte agierte Uerdingen etwas defensiver, die Partie wurde ruhiger. Mit der ersten guten Gelegenheit erzielte der KFC sein drittes Tor, als Dominic Maroh (60.) nach einem Freistoß von Franck Evina per Kopf traf. Uerdingen verteidigte im Anschluss weiter souverän, den Gästen fiel nicht mehr viel ein. In der Nachspielzeit sorgte Boere für das 4:1. Am 19. Spieltag tritt der KFC am nächsten Samstag (14 Uhr) bei Viktoria Köln an.