Bielefeld dominiert von Beginn an

Im Vergleich zum 2:0-Erfolg bei Viktoria Köln am vergangenen Wochenende begann die Arminia mit Merveille Biankadi und Sam Schreck anstelle von Sarenren Bazee (gesperrt) und Lukas Kunze (Bank). Rostock dagegen startete mit der Elf, die vor einer Woche mit 4:0 gegen den SC Verl gewann.

Die Partie begann mit einer Großchance für die Ostwestfalen durch Grodowski, der erst beim Abschluss im letzten Moment von Franz Pfanne geblockt wurde und dann mit seiner Hereingabe keinen Mitspieler fand (2.). Nach einer etwas wilden Phase mit vielen Ballverlusten im Mittelfeld nahm die Arminia wieder das Heft des Handelns in die Hand und kam zu weiteren Abschlüssen: Ein Schuss von Biankadi in der 18. Minute stellte kein Problem für Energie-Schlussmann Benjamin Uphoff dar. Der Versuch von Coboz aus der Distanz ging am Tor vorbei (20.).

Bielefeld nur bei der Chancenverwertung mit Luft nach oben

Kurz darauf konnte sich die Arminia für ihre gute Anfangsphase belohnen. Eine flache Hereingabe von Biankadi ließ Schreck für Grodowski durch und der traf mit einem flachen Schuss aus 15 Metern zum verdienten 1:0 (23.). Nachdem der Hansa offensiv lange nichts gelang, ergab sich nach einem Ballverlust von Biankadi eine Großchance für Hansa-Stürmer Sigurd Haugen, dessen Volley nur knapp das Bielefelder Tor verfehlte (28.). Rostock wurde nun stärker und wollte in der 34. Minute nach einem Einsteigen von Christopher Lannert gegen Haugen einen Elfmeter haben, die Pfeife des Unparteiischen blieb aber stumm. Stattdessen schlug die Arminia auf der anderen Seite mit einem Coboz-Kopfballtreffer nach einer Ecke zu und erhöhte auf 2:0 (37.).

Wenn es im ersten Durchgang etwas an der Leistung des Pokalfinalisten zu kritisieren gab, dann war es die Chancenverwertung. Zunächst hätte Grodowski auf 3:0 stellen müssen, der Bielefelder Angreifer traf aber unbedrängt und allein vor Uphoff nur das Lattenkreuz (41.). Nur Sekunden später tauchte auch Schreck frei vor dem Rostocker Schlussmann auf, scheiterte aber beim Versuch, diesen zu umkurven (42.). Das Scheibenschießen hielt an und führte letztlich doch noch zum 3:0 vor der Pause, das Grodowski mit einem schönen Schlenzer von der Strafraumgrenze erzielte (44.).

Hansa-Keeper Uphoff muss nach Knockout raus

Zur zweiten Hälfte wechselte Rostocks Trainer Brinkmann dreifach und brachte Tim Krohn, Kevin Schumacher und King Manu. Schumacher hätte beinahe den ersten Rostocker Treffer des Tages vorbereitet, Haugen verpasste seine Hereingabe aber um wenige Zentimeter (50.). Wesentlich torgefährlicher blieb aber die Arminia. Nach einer Ecke traf Maximilian Großer per Kopf erst den Pfosten und beförderte den Nachschuss in die Arme von Uphoff (57.). Der Rostocker Keeper war auch bei einem strammen Distanzschuss von Marius Wörl zur Stelle (60.). Kurz darauf prallte Uphoff mit einem Mitspieler zusammen und musste nach einem kurzzeitigen Knockout ausgewechselt werden (62.). Für ihn kam Max Hagemoser ins Spiel.

Der neue Keeper der Rostocker musste in der 68. Minute auch gleich sein Können unter Beweis stellen, um einen Schuss von Louis Oppie aus dem Tor zu halten. Die Versuche von Biankadi und Coboz (69.) gingen dagegen ohne Eingreifen des Torhüters drüber. Bielefeld blieb das dominante Team und hatte weitere gute Torchancen. Coboz und Schreck vergaben in der 76. Minute eine Doppelchance auf das 4:0. Kurz vor Schluss durfte der eingewechselte Kania auf Vorlage von Schreck doch noch den vierten Bielefelder Treffer nachlegen (88.).

