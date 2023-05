3. Liga: Deutlicher Viktoria-Sieg in Bayreuth - Verl verliert

Becker-Doppelpack nach der Pause

Die Viktoria, die im Vergleich zum 1:1 gegen Borussia Dortmund II auf fünf Positionen verändert antrat, kontrollierte in den ersten Minuten das Geschehen, ohne wirklich gefährlich zu werden. Nach einer Viertelstunde wurde dann Bayreuth aktiver und ging nach einer Ecke in Führung. Steffen Eder traf aus fünf Metern zum 1:0 für die Hausherren (24.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlug dann aber die Viktoria zurück und kam durch Luca Marseiler zum 1:1 (45.+2).

Die Kölner nahmen das Momentum nach dem Ausgleichstreffer mit in die zweite Hälfte und schlugen wenige Minuten nach Wiederbeginn zu. André Becker brachte die Viktoria erst in der 53. Minute aus kurzer Distanz in Führung und ließ nur drei Minuten später aus ähnlicher Position seinen zweiten Treffer zum 3:1 folgen (56.). Die Spielvereinigung steckte allerdings nicht auf und war um den Anschlusstreffer bemüht. Doch das nächste Tor erzielte erneut die Viktoria. Der eingewechselte Mike Wunderlich tauchte in der 75. Minute frei vor dem Bayreuther Tor auf und schob sicher zum 4:1-Endstand ein.

Verl verliert in Wiesbaden

Für den SC Verl gab es dagegen beim 1:2 (1:1) bei Aufstiegsaspirant SV Wehen Wiesbaden keine Punkte. Verl kam gut in die Partie und verbuchte die ersten Chancen, bis die Hausherren in der 14. Minute eiskalt mit ihrer ersten Gelegenheit in Führung gingen. Kianz Froese traf mit einem Lupfer über Verls Schlussmann Tim Wiesner hinweg zum 1:0. Ebenfalls aus dem Nichts kam dann auch Verl zu einer Großchance, als Michel Stöcker aus 14 Metern frei stehend das Tor verfehlte (32.). Fünf Minuten später hätte Froese beinahe den Doppelpack geschnürt, schoss aber innerhalb von zwei Minuten zweimal knapp am Verler Tor vorbei (37./38.). Stattdessen erzielte Barne Pernot auf sehenswerte Art und Weise aus 25 Metern den Ausgleichstreffer (45.).

Nach der Pause dauerte es eine Weile, bis die Partie wieder Fahrt aufnahm. In der 60. Minute verbuchte der SVWW erst eine Großchance durch Sascha Mockenhaupt, die Wiesner stark parierte. Dann erzielte Ivan Prtajin aus kurzer Distanz das 2:1 für die Hausherren. In der Folgezeit gab es kaum noch Spielfluss und schon gar keine Höhepunkte mehr vor dem beiden Toren. Erst in der Schlussphase erhöhte Verl noch einmal den Druck, kam aber zu keiner nennenswerten Chance mehr.