Der FCI war in der Anfangsphase die bessere Mannschaft und kam durch Maximilian Wolfram zur ersten guten Chance der Partie (18.). In der 32. Minute sorgte dann Stefan Kutschke das schwache Stellungsspiel der Duisburger Hintermannschaft zum verdienten 1:0 für die Hausherren. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte wurde der MSV aktiver, jedoch ohne sich nennenswerte Chancen herauszuspielen.

Auch nach der Pause bestimmte zunächst der FCI das Geschehen. Folgerichtig erhöhte Maximilian Beister, Neuzugang vom KFC Uerdingen, in der 59. Minute auf 2:0. Doch der MSV antwortete umgehend. Nur eine Minute später erzielte Lukas Daschner den Anschlusstreffer (60.). Kurz darauf hatte Daschner nach einer starken Einzelaktion den Ausgleich auf dem Fuß, verzog aber knapp. Stattdessen erhöhte Beister mit seinem zweiten Treffer für Ingolstadt auf 3:1 (71.).

Spannende Schlussphase

Der FCI hatte in der Folgezeit weitere Chancen, aber der nächste Treffer fiel auf der anderen Seite: Moritz Stoppelkamp erzielte den 2:3-Anschlusstreffer und ließ die Hoffnung der Gäste noch einmal aufkeimen. Der MSV warf nun alles nach vorne, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Bereits am Mittwoch (31.07.2019) ist der MSV erneut im Einsatz. Um 19 Uhr empfangen die Meidericher den SC Preußen Münster am 3. Drittliga-Spieltag.