Nur wenig später belohnten sich die Rechtsrheinischen dann mit einem Bilderbuch-Kontertor. Der äußerst umtriebige Simon Handle spielte einen Doppelpass mit Bunjaku und legte nach seinem Flankenlauf über die linke Seite in den Strafraum zu Steven Lewerenz, der bei seinem Startelfdebüt den Ball eiskalt zum 1:0 versenkte (8.). Die Kölner agierten wach und zeigten sich aktiv im Umschaltspiel, von Hemmungen im Sechs-Punkte-Spiel war nichts zu merken. Etwaige Offensivbemühungen der Gäste erstickte die Elf von Trainer Pavel Dotchev im Keim. Bei der ersten Großaspacher Angriffsaktion parierte Viktoria-Torhüter André Weis einen Schuss aus spitzem Winkel von Panagiotis Vlachodimos (43.).

Köln bekommt reguläres Tor aberkannt

Zur zweiten Hälfte brachte Trainer Dotchev dann Mart Ristl für den gelbverwarnten Kai Klefisch (46.). Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff wurde der Viktoria dann ein regelkonformes Tor aberkannt: Das Schiedsrichtergespann sah Handle im Abseits, der mit seinem Pass Bunjaku bedient hatte. Eine Fehlentscheidung.

Kurz darauf musste Sonnenhof-Torwart Reule dann gegen Handle retten, der wiederum von Bunjaku im Strafraum in Szene gesetzt worden war (59.). Für Großaspach hätte in der Folge Matthias Morys mit einem maßgenauen Schlenzer beinahe den Ausgleichstreffer erzielt - doch sein Schuss ging an die Latte (60.). In der Schlussphase drückte die SG Sonnenhof zunehmend, der Ausgleichstreffer blieb den Gästen gegen energisch verteidigende Kölner aber verwehrt. Die Viktoria vergab noch einige gute Kontermöglichkeiten, Großaspachs Marco Hingerl konnte in der Nachspielzeit eine Großchance nicht nutzen und lupfte über das Tor (90.+3).

Nächster Gegner für Viktoria Köln ist am nächsten Spieltag der FC Ingolstadt (Sonntag, 01.03.2020, 14 Uhr).