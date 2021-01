Viktoria Köln auch unter Zilken sieglos, MSV droht Rote Laterne

Der neue Trainer änderte die Kölner Startelf im Vergleich zur Niederlage gegen Mannheim auf drei Positionen: Luca Stellwagen, Kai Klefisch und Albert Bunjaku blieben zunächst auf der Bank, für sie begannen Marcel Risse, Rene Klingenburg und Timmy Thiele. Allerdings war der Viktoria die Verunsicherung nach der Sieglosserie zu Beginn deutlich anzumerken. Während Wiesbaden früh Druck machte, spielten die Gastgeber noch etwas konzeptlos nach vorne.

Lorch fälscht unhaltbar ab

Doch was aus dem Spiel heraus nicht klappen wollte, gelang mit einer Standardsituation: Nach einer Ecke bekamen die Wehener den Ball nicht aus dem Strafraum. Simon Handle zog einfach mal ab und Jeremias Lorch fälschte den Schuss unhaltbar für SVWW-Keeper Tim Boss ab.

Der Wiesbadener Lucas Brumme im Laufduell mit Kölns Mike Wunderlich (r.)

Anschließend wurde es eine offene Partie mit vielen Strafraumszenen. Zunächst verpasste Mike Wunderlich den Kölner Doppelschlag, als er knapp am Tor vorbeischoss, anschließend schaffte es Wiesbadens Marc Lais nach einem Lattentreffer den Ball aus fünf Metern noch über das Gehäuse zu bugsieren. In der 36. Minute hatte die Viktoria erneut die Gelegenhgeit, die Führung auszubauen, doch den Versuch von Thiele konnte Boss gerade noch an den Pfosten lenken.

Viktoria verspielt zwei Führungen

Diese mangelnde Chancenverwertung sollte sich für die Rheinländer noch rächen. Nach gut einer Stunde brachte ein langer Ball von Sascha Mockenhaupt auf Phillip Tietz den Ausgleich für den Sportverein. Doch anders als noch in vielen Spielen zuvor ließ sich die Zilken-Elf davon nicht aus der Ruhe bringen und holte sich nach 81 Minuten die Führung zurück: Lucas Cueto behauptete sich bärenstark gegen mehrere Wiesbadener und spitzelte den Ball gekonnt über Boss ins lange Eck.

Allerdings sollte auch dieser Vorsprung am Ende nicht reichen. Zwei Minuten vor dem Ende schockte Maurice Malone die Kölner mit dem erneuten Ausgleich. Dieser ist zwar letztlich verdient, für die tapfer kämpfenden Gäste aufgrund des Spielverlaufs aber äußerst unglücklich.