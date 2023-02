Im Vergleich zum letzten Liga-Spiel in Dresden (1:1) nahm Viktorias Trainer Olaf Janßen eine Änderung vor: Moritz Fritz ersetzte Lars Dietz.

Köln im Glück bei Doppel-Pfosten

Freiburg hatte vom Anpfiff weg mehr vom Spiel und drückte die Kölner oft in die eigene Hälfte, nennenswerte Torchancen gab es aber auf beiden Seiten erst einmal nicht. In der 17. Minute versuchte Julian Guttau im Zweikampf mit Kölns Jamil Siebert einen Elfmeter herauszuholen, doch Schiedsrichter Patrick Schwengers zeigte dem Freiburger für seine glasklare Schwalbe die Gelbe Karte.

Bei der ersten guten Möglichkeit der Partie war Köln im Glück: Nach einer Freiburger Ecke landete der Ball bei Kimberly Ezekwem (26.), dessen Schuss aus 18 Metern erst an den linken und dann an den rechten Innenpfosten klatschte. Nur zwei Minuten später köpfte Guttau (28.) nach einer Ecke über das Viktoria-Tor. Köln versuchte es immer wieder über Konter, kam aber nicht durch.

Guttau erzielt verdiente Führung für Freiburg

Sieben Minuten vor der Halbzeitpause gingen die technisch und spielerisch starken Freiburger verdient in Führung. Bei einem sehenswerten Angriff legte der an der Strafraumkante postierte Mika Baur mit der Hacke ab auf Guttau (38.), der aus etwa zehn Metern unten links ins Eck traf.

Mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit wurde Köln gefährlich: Robin Meißner (45.) setzte einen Nachschuss nach einer Ecke knapp neben den linken Pfosten.

Freiburg erhöht nach der Pause durch Treu

In der zweiten Halbzeit hatte Freiburg die nächsten guten Chancen. Zunächst unterlief Vincent Vermeij ganz knapp eine Flanke von Guttenau (54.), dann parierte Kölns Keeper Ben Voll einen Kopfball von Vermeij (58.) in höchster Not auf der Linie. Auch einen Distanzschuss von Robert Wagner konnte Voll noch abwehren, doch mit dem Nachschuss erhöhte Max Rosenfelder (60.) auf 2:0.

Anschließend überließ Freiburg den Kölnern das Spiel und lauerte auf Konter. Köln steigerte sich, fand gegen die gut organisierte SC-Defensive aber kein Durchkommen. In der 75. Minute lief Vermeij alleine auf das Viktoria-Tor zu und versuchte Voll zu überlupfen, doch der Keeper verhinderte mit einer weiteren Blitzreaktion das 0:3

Vermeij sorgt für Entscheidung

Dieses fiel aber wenige Minuten später - dieses Mal war Voll machtlos. Nach einem groben Fehler von Michael Schultz sprintete Vermeij (81.) erneut alleine auf Voll zu und schon den Ball unten rechts ins Eck zum 3:0. Freiburg hatte bis Spielende weitere gute Chancen.