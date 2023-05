3. Liga: Viktoria Köln mit gerechtem Remis gegen BVB

Die Reserve des BVB war in der ersten Hälfte etwas überraschend in Führung gegangen. Can Özkan hatte nach 28 Minuten mit einem sehenswerten Treffer den bis dahin schmeichelhaften Führungstreffer für die Gäste erzielt. Zuvor hatten sich beide Teams weitestgehend gegenseitig neutralisiert. Die Partie dümpelte so vor sich hin.

Köln bleibt gefährlich

Nach dem Dortmunder Treffer erhöhten die Kölner allerdings das Tempo und kamen zu guten Möglichkeiten - konnten diese aber nicht nutzen: Weder einen Fehler von BVB-Torhüter Marcel Lotka (35.), noch einen Kopfball aus kürzester Distanz an die Querlatte von Simon Handle (42.). Und auch einen Distanzschuss von Robin Meißner (45.) nicht