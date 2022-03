Chancen auf beiden Seiten...

In der Anfangsphase war Zwickau das etwas bessere Team und hatte die erste Gelegenheit durch Mike Könnecke (2.), dessen Schuss von der Strafraumkante in den Armen von Verls Torhüter Niclas Thiede landete. Verl kam besser in die Partie, Leandro Putaros (12.) Schuss aus spitzem Winkel strich knapp am linken Pfosten vorbei. Kurz darauf hatte Verl Glück, als Zwickaus Can Coskun (16.) nach einem Konter aus elf Metern am Pfosten scheiterte.

Verl hatte kurz darauf einen Doppel-Chance: Zunächst entschärfte FSV-Keeper Johannes Brinkies einen Distanzschuss von Mael Corboz (23.), dann parierte Brinkies einen Flachschuss aus halbrechter Position von Julian Schwermann (25.).

... doch keine Tore

Nach der Pause hatte Zwickau die nächste gute Gelegenheit. Bei einem Kopfball von Marco Schikora (52.) nach einer Ecke konnte Thiede den Ball mit den Fingerspitzen noch um den Pfosten lenken. Auf der Gegenseite traf Putaro (62.) nach einem Steilpass von Julian Schwermann aus zwanzig Metern nur das Außennetz. Nach einer Flanke von Lannert köpfte Akono (77.) knapp am rechten Pfosten vorbei.

In der Schlusspahse drückte Verl noch einmal auf die Führung, doch es blieb beim 0:0.